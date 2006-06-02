В Крыму сформировано новое правительство

Верховная Рада Автономной Республики Крым сформировала состав Совета министров АРК.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 64 депутата из 93, принявших участие в голосовании.

Так, на сегодняшнем заседании крымские депутаты внесли изменения в структуру крымского правительства. Отныне в состав Совета министров входят три первых заместителя председателя СМ АРК, три вице-премьера и 11 министров. Кроме того, в состав правительства возвращены Республиканские комитеты АРК, год назад по инициативе экс-премьера Анатолия МАТВИЕНКО выведенные из состава СМ АРК.

Персональный состав нового правительства автономии выглядит следующим образом:

первый заместитель председателя СМ АРК – Азиз АБДУЛЛАЕВ;

первый заместитель председателя СМ АРК – Валерий УЛЬЯНОВ;

первый заместитель председателя СМ АРК – Евгении МИХАЙЛОВ;

заместитель председателя СМ АРК – Николай КОЛИСНИЧЕНКО;

заместитель председателя СМ АРК – Анатолий ПРИСЯЖНЮК;

заместитель председателя СМ АРК – Татьяна УМРИХИНА;

министр Совета министров АРК – Анатолий РОГОЗЕНКО;

министр экономики АРК – Светлана ВЕРБА;

министр финансов АРК – Павел ТОКАРЕВ;

министр курортов и туризма АРК – Владимир САВЕЛЬЕВ;

министр культуры и искусств АРК – Александр ЕРМАЧКОВ;

министр образования и науки АРК – Валерий ЛАВРОВ;

министр труда и социальной политики АРК – Рает СЕТТАРОВ;

министр здравоохранения АРК – Сергей ДОНИЧ;

министр аграрной политики АРК – Павел АКИМОВ;

министр строительной политики, архитектуры и ЖКХ АРК – Владимир НИКОНОВ;

министр промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса АРК – Евгений ХИМЧЕНКО;

министр по делам семьи, молодежи и гендерной политике АРК – Татьяна ЕЖОВА.

Также назначены председатели Республиканских комитетов АРК, которых насчитывается десять, кроме руководителя Республиканского комитета по информации АРК.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада Автономной Республики Крым V созыва прекратила полномочия Совета министров АРК. Внеочередные пленарные заседания ВР АРК по вопросу назначения правительства Крыма должны были состояться 26 мая, однако были перенесены в связи с необходимостью продолжить консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по кандидатуре председателя Совета министров автономии. 29 мая в ходе встречи Президента с крымским спикером Анатолием ГРИЦЕНКО на должность премьера автономии была предварительно согласована кандидатура Виктора ПЛАКИДЫ. После чего распоряжением председателя ВР АРК внеочередные пленарные заседания крымского парламента с повесткой «О Совете министров Автономной Республики Крым» были назначены на 2 июня.

Сегодня Верховная Рада Крыма проголосовала за назначение В.ПЛАКИДЫ председателем Совета министров автономии.