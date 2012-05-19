Директор «Шарите»: Для лечения Тимошенко в Украине условия создать трудно

Об этом заявил директор берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль в интервью немецкому изданию «Arzte Zeitung», сообщается на сайте партии «Батькивщины».

«Мои сомнения относительно проведения терапии лишь усилились. Как врач, я считаю, что нужны условия, которые в Украине, вероятно, трудно создать», - сказал он.

Руководитель немецкой клиники выразил надежду, что Украина «проявит мужество и примет гуманное решение, которое, в то же время, будет и политически полезным».

На вопрос, будет ли Ю.Тимошенко прооперирована, К.Айнхойпль ответил, что пока об этом сложно сказать.

«Речь идет не только о грыже межпозвоночного диска, которую каждый может вылечить. Пациентка страдает этой болезнью уже полгода, и в течение этого времени ее либо неадекватно, либо частично вообще не лечили», - отметил он, добавив, что на боли, которые были у Ю.Тимошенко, в колонии не реагировали.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. С декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

Из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко 9 мая перевели в харьковскую больницу, немецкий врач назначил ей курс лечения.