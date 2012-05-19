Лидеры ЕС убеждают Грецию, что с ними ей будет лучше

Как передает радио «Свобода», об этом заявили председатель Совета ЕС Херман ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, которые принимают участие в саммите "большой восьмерки" в американском Кэмп-Дэвиде. Одна из главных тем встречи - ситуация в еврозоне и, в частности, в Греции.

Ж.Баррозу подтвердил, что страны еврозоны готовы выполнить договоренности и оказать Афинам финансовую помощь - если Греция будет выполнять условия достигнутых ранее соглашений.

Заявления прозвучали на фоне политического кризиса в Греции, результатом которого может стать выход страны из еврозоны. Сторонники соглашений с ЕС по итогам недавних парламентских выборов не смогли сформировать правительство. Новые выборы назначены на 17 июня, сейчас страной управляет временное техническое правительство.