В милиции признали, что на бютовца Волынца наехали преждевременно

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью Министерства внутренних дел.

В частности, как напомнили в УСО, следователем Управления МВД Украины в Хмельницкой области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины по факту подделки протокола учредительного собрания одного из профсоюзов.

Вчера, 18 мая, на совещании руководства Главного следственного управления заслушано состояние досудебного следствия по данному уголовному делу. Во время заслушивания установлено, что дело возбуждено преждевременно, без достаточных поводов и оснований. В действиях отдельных работников милиции выявлены нарушения норм действующего законодательства, подчеркнули в министерстве.

Решением совещания в отношении должностных лиц, допустивших эти нарушения, назначено и проводится служебное расследование. По его результатам виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, заверили в МВД.

В настоящее время решается вопрос о закрытии уголовного дела на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 17 мая народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Михаил Волынец заявил, что милиция ворвалась в офис независимого профсоюза «Защита справедливости» и пыталась изъять документы организации.

В милиции объяснили, что этот обыск в рамках возбужденного уголовного дела проводили сотрудники Каменец-Подольского УБОПа.

В частности, в ходе расследования возникла необходимость в проведении почерковедческой экспертизы, для проведения которой нужен оригинал документа, который находился в центральном офисе Всеукраинского профессионального союза «Защита справедливости» (г. Киев), и который является вещественным доказательством по уголовному делу, отметили в милиции.