Пшонка поблагодарил немцев, которые снизили градус в ситуации с Тимошенко
14:13, 18 мая 2012Политика
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Генпрокурор Виктор Пшонка поблагодарил посла ФРГермания в Украине Ганса-Юргена Гаймзета за содействие в обследовании и лечении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко немецкими врачами.
|Виктор Пшонка отблагодарил немцев
Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, во встрече с немецкой стороны также принял участие представитель Посольства ФРГ Курт-Георг Штекль-Штильфрид, а с украинской – заместитель генерального прокурора Анатолий Пришко.
В.Пшонка информировал представителей Посольства ФРГ о событиях вокруг лечебных мероприятий и прохождения Ю.Тимошенко соответствующих реабилитационных процедур.
Он подчеркнул, что участие немецких врачей значительно уменьшило, по его мнению, безосновательное нагнетание этой ситуации.
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