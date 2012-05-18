Пшонка поблагодарил немцев, которые снизили градус в ситуации с Тимошенко

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, во встрече с немецкой стороны также принял участие представитель Посольства ФРГ Курт-Георг Штекль-Штильфрид, а с украинской – заместитель генерального прокурора Анатолий Пришко.

В.Пшонка информировал представителей Посольства ФРГ о событиях вокруг лечебных мероприятий и прохождения Ю.Тимошенко соответствующих реабилитационных процедур.

Он подчеркнул, что участие немецких врачей значительно уменьшило, по его мнению, безосновательное нагнетание этой ситуации.