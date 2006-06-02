Нестор Шуфрич женится

Депутат от СДПУ (о) в Верховной Раде Крыма Нестор Шуфрич скоро женится.

Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине" в пятницу.

"Шуфрич намеревается разочаровать своих поклонниц. Он не только переезжает в Крым, он вдобавок… уже выбрал себе невесту", - пишет газета.

По данным издания, будущая жена депутата только окончила медицинский вуз, работает по специальности и очень любит свою работу.

На вопрос, где произошло знакомство с невестой, Шуфрич ответил: "Это знакомство связано с моей работой".

"Комсомолка" предполагает, что встреча могла произойти в клинике "Борис", куда Шуфрич попал прошлым летом, "получив дубинкой по голове от закарпатского ОМОНа".

Свадьба состоится в ближайшие дни.

Украинская правда