Нестор Шуфрич женится
11:09, 02 июня 2006Политика
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Свадьба состоится в ближайшие дни
Депутат от СДПУ (о) в Верховной Раде Крыма Нестор Шуфрич скоро женится.
Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине" в пятницу.
"Шуфрич намеревается разочаровать своих поклонниц. Он не только переезжает в Крым, он вдобавок… уже выбрал себе невесту", - пишет газета.
По данным издания, будущая жена депутата только окончила медицинский вуз, работает по специальности и очень любит свою работу.
На вопрос, где произошло знакомство с невестой, Шуфрич ответил: "Это знакомство связано с моей работой".
"Комсомолка" предполагает, что встреча могла произойти в клинике "Борис", куда Шуфрич попал прошлым летом, "получив дубинкой по голове от закарпатского ОМОНа".
Свадьба состоится в ближайшие дни.
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