Решения Госдумы о возвращении Крыма не было вообще?

Директор Института стран СНГ, председатель межпарламентского Комитета по сотрудничеству Федерального собрания России и Верховной Рады Украины Константин ЗАТУЛИН называет недоразумением вопрос о возвращении Крыма состав России.

Об этом он заявил во время встречи с Постоянным представителем Президента Украины в АРК Геннадием МОСКАЛЕМ и заместителем председателя Думского комитета по иностранным делам Юрием КВИСТИНСКИМ в Симферополе, сообщила УНИАН советник Постоянного представителя Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

К.ЗАТУЛИН заметил, что вопрос о возвращении Крыма Российской Федерации – недоразумение, поскольку речь шла лишь о рутинном протокольном поручении, автором которого был депутат Госдумы от фракции ЛДПР КУРЬЯНОВИЧ. Депутаты Государственной думы не голосовали за это решение, потому что оно не выносилось на голосование, и впоследствии было отозвано, добавил К.ЗАТУЛИН.

Г.МОСКАЛЬ проинформировал на встрече о ситуации, которая сложилась в Феодосии. Он отметил, что весь груз американского корабля предназначался для подготовки международных военных учений “Си Бриз-2006”, не имеющих никакого отношения к НАТО, поскольку это совместные учения США и Украины, в которых официальным наблюдателем является Российская Федерация. Маневры проводятся ежегодно, начиная с 1997 года, и еще никогда не вызывали такого широкого резонанса. А этот резонанс, в первую очередь, связан с политической ситуацией, сложившейся после парламентских выборов, убежден Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая депутаты Госдумы РФ решили запросить у правительства России информацию относительно дальнейшей судьбы полуострова Крым.

Палата, в частности, поручила комитетам по международным делам и по делам СНГ и связям с соотечественниками запросить информацию у правительства РФ о шагах относительно возвращения Крыма в состав России в связи с истечением в 2007 году действия двустороннего договора с Украиной о ее признании Россией в существующих границах, в связи с чем до 30 ноября этого года необходимо заявить о непродлении этого договора и возвращении полуострова в состав РФ в соответствии с Кучук-Кайнарджийским договором 1774 года.

В МИД Украины считают провокацией этот запрос Госдумы РФ.

27 мая в порт Феодосии прибыло американское транспортное судно “Adventure”, которое доставило в Украину инженерную технику и строительные материалы. Этот груз будет использован для совершенствования базы Старокрымского полигона ВМС Украины, на котором запланировано провести береговую фазу учений “Си Бриз-2006” в период с 16 июля по 2 августа, после принятия Верховной Радой решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, из доставленных материалов на территории полигона силами американских и украинских специалистов будет построено помещение ангарного типа для проживания участников учений „Си Бриз-2006” и некоторые объекты учебно-тренировочной базы. После проведения учений на Старокрымском полигоне будет осуществляться подготовка подразделений ВСУ.

ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) и Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявили о незаконности присутствия иностранных войск на территории Украины. Сторонники пророссийских организаций блокируют порт Феодосии.

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, а также МИД Украины назвали “политиканством” ситуацию, сложившуюся в Феодосии.