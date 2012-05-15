Президенты Совета ЕС и Еврокомиссии не захотели встречаться с Азаровым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

«Премьер-министр Украины Н.Азаров обратился с просьбой встретиться с президентом Совета ЕС Германом ван Ромпеем и президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, однако эти встречи не были подтверждены», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, премьер-министр Украины Н.Азаров принял участие в заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС в Брюсселе.