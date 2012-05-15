Президенты Совета ЕС и Еврокомиссии не захотели встречаться с Азаровым
20:00, 15 мая 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров собирался в ходе визита в Брюссель встретиться с президентами Совета ЕС и Европейской комиссии.
Тейшейра сдал Азарова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.
«Премьер-министр Украины Н.Азаров обратился с просьбой встретиться с президентом Совета ЕС Германом ван Ромпеем и президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, однако эти встречи не были подтверждены», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, премьер-министр Украины Н.Азаров принял участие в заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС в Брюсселе.
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