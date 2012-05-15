Тюремщики заверяют, что не подглядывают за Тимошенко на процедурах

16:44, 15 мая 2012
Политика
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В помещениях ЦКБ «Укрзализныци», где делают процедуры экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, нет видеокамер.

Тюремщики не могут подсматривать за Тимошенко

 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Харьковской больницей заявил заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский.

«Там, где проводятся лечебные процедуры Ю.Тимошенко, никаких видеокамер нет и не было установлено», - сказал он.

Он отметил, что в соответствии со статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса Украины видеокамеры установлены только в палате, где находится Ю.Тимошенко.

«В палате Юлии Владимировны Тимошенко действительно установлены видеокамеры. Но это отвечает требованиям ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса», - отметил он.

А.Лапинский опроверг информацию, что Ю.Тимошенко охраняют работники пенитенциарной службы мужского пола.

«Это неправда, потому что возле палаты и непосредственно с Юлией Владимировной в палате несут круглосуточно службу сотрудники-женщины», - сказал он.

По его словам, мужчина охраняет только вход в отделение, где лечится Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, лечащий врач Ю.Тимошенко немецкий невропатолог Лутц Хармс, комментируя реакцию Ю.Тимошенко на публикацию в СМИ процедур, которые она получает, заявил, что сложившаяся ситуация мешает достижению нормальных отношений между врачом и пациентом.

«Сейчас лечение в связи со сложившимися обстоятельствами, постоянный надзор, стало проблематичным. Потому что достаточно сложно построить отношения врача с пациентом, если невозможно остаться один на один с пациентом», - сказал врач.

Врач отметил, что терапия Ю.Тимошенко будет иметь смысл, если она будет полностью расслаблена. «Когда на нее направлены камеры, никогда не знаешь, кто сидит за мониторами, и в помещении ты не один, это не та ситуация, при которой можно расслабиться», - сказал Л.Хармс.

Л.Хармс подчеркнул, что ситуация, когда обнародовались конфиденциальные планы лечения пациента, для большинства стран является недопустимой.

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