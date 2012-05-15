Тюремщики заверяют, что не подглядывают за Тимошенко на процедурах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Харьковской больницей заявил заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский.

«Там, где проводятся лечебные процедуры Ю.Тимошенко, никаких видеокамер нет и не было установлено», - сказал он.

Он отметил, что в соответствии со статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса Украины видеокамеры установлены только в палате, где находится Ю.Тимошенко.

«В палате Юлии Владимировны Тимошенко действительно установлены видеокамеры. Но это отвечает требованиям ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса», - отметил он.

А.Лапинский опроверг информацию, что Ю.Тимошенко охраняют работники пенитенциарной службы мужского пола.

«Это неправда, потому что возле палаты и непосредственно с Юлией Владимировной в палате несут круглосуточно службу сотрудники-женщины», - сказал он.

По его словам, мужчина охраняет только вход в отделение, где лечится Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, лечащий врач Ю.Тимошенко немецкий невропатолог Лутц Хармс, комментируя реакцию Ю.Тимошенко на публикацию в СМИ процедур, которые она получает, заявил, что сложившаяся ситуация мешает достижению нормальных отношений между врачом и пациентом.

«Сейчас лечение в связи со сложившимися обстоятельствами, постоянный надзор, стало проблематичным. Потому что достаточно сложно построить отношения врача с пациентом, если невозможно остаться один на один с пациентом», - сказал врач.

Врач отметил, что терапия Ю.Тимошенко будет иметь смысл, если она будет полностью расслаблена. «Когда на нее направлены камеры, никогда не знаешь, кто сидит за мониторами, и в помещении ты не один, это не та ситуация, при которой можно расслабиться», - сказал Л.Хармс.

Л.Хармс подчеркнул, что ситуация, когда обнародовались конфиденциальные планы лечения пациента, для большинства стран является недопустимой.