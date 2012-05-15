Янукович прибыл в Москву
15:54, 15 мая 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Янукович сегодня встретится с Путиным
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Москве глава Украинского государства примет участие в неформальном саммите СНГ.
Визит Президента Украины осуществляется согласно официальному приглашению его российского коллеги Владимира Путина.
Планируется, что участники неформального саммита обсудят ключевые направления двустороннего взаимодействия в контексте их дальнейшей активизации. Стороны обменяются мнениями по развитию СНГ, актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и другим темам взаимного интереса.
Как сообщал УНИАН, ожидается также, что сегодня состоится двусторонняя встреча президентов Украины В.Януковича и Российской Федерации В.Путина.
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