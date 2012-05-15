Янукович прибыл в Москву

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Москве глава Украинского государства примет участие в неформальном саммите СНГ.

Визит Президента Украины осуществляется согласно официальному приглашению его российского коллеги Владимира Путина.

Планируется, что участники неформального саммита обсудят ключевые направления двустороннего взаимодействия в контексте их дальнейшей активизации. Стороны обменяются мнениями по развитию СНГ, актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и другим темам взаимного интереса.

Как сообщал УНИАН, ожидается также, что сегодня состоится двусторонняя встреча президентов Украины В.Януковича и Российской Федерации В.Путина.