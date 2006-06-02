Сборная Украины в финале Чемпионата Европы

В четверг, 1 июня, молодежная сборная Украины под руководством Алексея Михайличенко по пенальти одолела своих сверстников из Сербии и Черногории и вышла в финал.

Молодежная сборная Украины вышла в финал чемпионата Европы! Основное время матча со сборной Сербии и Черногории закончилось вничью - 0:0, а в серии послематчевых пенальти подопечные Алексея Михайличенко победили со счетом 5:4.

В серии одиннадцатиметровых удары Руслана Фомина, Дмитрия Чигринского, Алексея Година, Александра Яценко и Александра Максимова были точны.

Не смог забить Александр Алиев. На последней минуте дополнительного времени Михайличенко заменил Андрея Пятова на Александра Рыбку, и в серии пенальти один удар серба Янковича наш вратарь парировал, а в решающий момент форвард "бело-синих" Пурович пробил выше ворот.

В финале "сине-желтые" встретятся со сборной Голландии, которая в дополнительное время обыграла сборную Франции - 3:2.

На групповом этапе украинцы обыграли молодежь Голландии со счетом 2:1.

Одна победа над голландцами у сборной уже есть (Yahoo! Sports)

Финальный матч пройдет в воскресенье, 4 июня, в городе Порто.

Украина - Сербия и Черногория 0:0, по пенальти 5:4

Украина: Пятов (Рыбка, 120) Ярмаш, Чигринский, Яценко, Романчук, Чеберячко, Максимов, Михалик, Пуканыч (Алиев, 58), Милевский (Годин, 18), Фомин

СиЧ: Стойкович, Иванович (Рнич, 91), Степанов, Бишевац, Тошич (Янкович, 65), Милияш, Тодорович (Милованович, 76), Ломич, Баста, Красич, Пурович

Предупреждения: Ярмаш 70, Романчук 93 - Бишевац 39, Иванович 62

Серия пенальти:

Алиев - (вратарь), 0:0

Янкович - (вратарь), 0:0

Фомин - 1:0

Милияш - 1:1

Чигринский - 2:1

Милованович - 2:2

Годин - 3:2

Баста - 3:3

Яценко - 4:3

Ломич - 4:4

Максимов - 5:4

Пурович - (выше), 5:4

По материалам: Террикон