Сборная Украины в финале Чемпионата Европы
Молодые украинские футболисты обыграли сербов и чернорцев
В четверг, 1 июня, молодежная сборная Украины под руководством Алексея Михайличенко по пенальти одолела своих сверстников из Сербии и Черногории и вышла в финал.
Молодежная сборная Украины вышла в финал чемпионата Европы! Основное время матча со сборной Сербии и Черногории закончилось вничью - 0:0, а в серии послематчевых пенальти подопечные Алексея Михайличенко победили со счетом 5:4.
В серии одиннадцатиметровых удары Руслана Фомина, Дмитрия Чигринского, Алексея Година, Александра Яценко и Александра Максимова были точны.
Не смог забить Александр Алиев. На последней минуте дополнительного времени Михайличенко заменил Андрея Пятова на Александра Рыбку, и в серии пенальти один удар серба Янковича наш вратарь парировал, а в решающий момент форвард "бело-синих" Пурович пробил выше ворот.
В финале "сине-желтые" встретятся со сборной Голландии, которая в дополнительное время обыграла сборную Франции - 3:2.
На групповом этапе украинцы обыграли молодежь Голландии со счетом 2:1.
Одна победа над голландцами у сборной уже есть (Yahoo! Sports)
Финальный матч пройдет в воскресенье, 4 июня, в городе Порто.
Украина - Сербия и Черногория 0:0, по пенальти 5:4
Украина: Пятов (Рыбка, 120) Ярмаш, Чигринский, Яценко, Романчук, Чеберячко, Максимов, Михалик, Пуканыч (Алиев, 58), Милевский (Годин, 18), Фомин
СиЧ: Стойкович, Иванович (Рнич, 91), Степанов, Бишевац, Тошич (Янкович, 65), Милияш, Тодорович (Милованович, 76), Ломич, Баста, Красич, Пурович
Предупреждения: Ярмаш 70, Романчук 93 - Бишевац 39, Иванович 62
Серия пенальти:
Алиев - (вратарь), 0:0
Янкович - (вратарь), 0:0
Фомин - 1:0
Милияш - 1:1
Чигринский - 2:1
Милованович - 2:2
Годин - 3:2
Баста - 3:3
Яценко - 4:3
Ломич - 4:4
Максимов - 5:4
Пурович - (выше), 5:4
По материалам: Террикон