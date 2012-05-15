Посол Украины в России с газовым вопросом ложится и встает

Накануне встречи президентов Украины и России в Москве состоялись переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил посол Украины в России Владимир Ельченко.

«С этим (газовым) вопросом мы ложимся спать и просыпаемся, и вполне понятно, что этот вопрос будет среди тех, которые будут обсуждаться в двустороннем формате (президентов)», - сказал он.

Он сообщил, что со вчерашнего дня в российской столице находится министр Ю.Бойко, который вчера провел переговоры с председателем «Газпрома» А.Миллером.

«Возможно, новые идеи или наработки по этому вопросу будут предложены президентам», - сказал В.Ельченко и добавил, что, скорее всего, переговоры Ю.Бойко и А.Миллера будут продолжены.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в неформальном заседании Совета глав государств-участниц СНГ в Москве.

Ожидается также, что сегодня состоится двусторонняя встреча президентов Украины В.Януковича и Российской Федерации Владимира Путина.