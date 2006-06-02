Алкоголь и солнечное излучение приносят счастье

Летом, как только прекращаются дожди, выглядывает солнце и устанавливается вожделенная жара, сотни и тысячи горожан тут же тянутся к берегам местных рек, озер, водохранилищ, чтобы растянуться на травке, подставить белесые лица ультрафиолету и почувствовать себя хотя бы относительно счастливыми.

А если к этому добавить еще и бутылку-вторую пива, то, скорее всего, для многих это счастье уже будет не относительным, а полным. И плевать на то, что врачи постоянно твердят об опасности сочетания солнечных ванн и алкоголя… Тем более, что, как выясняется, это сочетание отнюдь не смертельно, а, наоборот, может стать залогом красоты и молодости.

Ученые установили, что малые и средние дозы веществ, традиционно причисляемых к вызывающим физиологический стресс (а таковыми являются и ультрафиолет с алкоголем), могут принести нашему организму бесспорную пользу. Механизм этого процесса очень прост: определенные дозы веществ, вызывающих стресс, становятся своеобразными стимуляторами для иммунной системы, заставляя ее вырабатывать большее число энзимов — органических веществ, оздоровляющих наш организм.

В принципе подобный эффект уже достаточно давно известен науке и носит название «гормезис». Его суть заключается в том, что ультрамалые дозы вредоносного фактора могут стать положительными для организма. Но до сих пор никто не полагал, что гормезис в том числе распространяется на алкоголь и солнечное излучение. Первые шаги в изучении этого эффекта сделали американские ученые, которые занимались исследованием воздействия радиации на организм человека. Они в течение достаточно длительного времени облучали группу рабочих, занятых на производстве, связанном с радиацией, ультрамалыми дозами, а затем с удивлением установили, что смертность в группе облучаемых была на 24% меньше чем у тех, кто облучению не подвергался.

Это и позволило впервые сделать вывод о том, что малые количества вредоносных веществ и явлений вполне способны дать положительный толчок для иммунной системы, заставив ее работать активнее и более эффективно. Одновременно с этим активнее идет процесс регенерации клеток, позволяющий нам сохранять прекрасную кожу и цвет лица, которые являются показателями молодости.

Эта новость, бесспорно, не может не порадовать. Однако и заражаться чрезмерным оптимизмом не стоит. Ведь известно, сколь легко мы переходим грань от умеренности к чрезмерности, в том числе и в том, что касается загара и — особенно — употребления алкоголя. А значит, и грань от полезности к нанесению вреда самим себе. Главное — вовремя остановиться и помнить, что «в капле — лекарство, а в чашке — яд».

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