Сторонники Тимошенко надели тюремные робы и пришли под суд

Около 300 активистов партии «Батькивщина» пикетируют помещение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, которое сегодня рассмотрит кассационную жалобу защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решения Апелляционного суда Киева по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, люди выстроились вдоль улицы Пылыпа Орлыка, на которой находится здание суда. Они держат флаги партии «Батькивщина», скандируют «Юлі – волю!» и «Зека – геть!».

Также на углу улиц Пылыпа Орлыка и Липской несколько сторонников Ю.Тимошенко надели символические полосатые тюремные робы и держат в руках металлические решетки. Также они держат плакаты с надписями: «Досить хам з народом грати, правду не сховать за грати!».

За акцией наблюдают несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

Также во дворе суда стоят несколько автобусов, вероятно, с бойцами спецподразделений милиции.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решение судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.