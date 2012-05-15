Сторонники Тимошенко надели тюремные робы и пришли под суд
300 активистов «Батькивщины» пикетируют Высший спецсуд, который сегодня рассмотрит кассацию по «газовому» делу Тимошенко.
Около 300 активистов партии «Батькивщина» пикетируют помещение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, которое сегодня рассмотрит кассационную жалобу защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решения Апелляционного суда Киева по «газовому» делу.
Как передает корреспондент УНИАН, люди выстроились вдоль улицы Пылыпа Орлыка, на которой находится здание суда. Они держат флаги партии «Батькивщина», скандируют «Юлі – волю!» и «Зека – геть!».
Также на углу улиц Пылыпа Орлыка и Липской несколько сторонников Ю.Тимошенко надели символические полосатые тюремные робы и держат в руках металлические решетки. Также они держат плакаты с надписями: «Досить хам з народом грати, правду не сховать за грати!».
За акцией наблюдают несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.
Также во дворе суда стоят несколько автобусов, вероятно, с бойцами спецподразделений милиции.
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.
В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.
22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решение судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.