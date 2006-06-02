СБУ говорит, что ее оболгали, газета обещает продолжение

СБУ называет неправдивой публикацию газеты «Україна молода», под заглавием: «На службу кланам і Москві здає Службу безпеки України її керівник Ігор ДРIЖЧАНИЙ».

Как сказано в сообщении пресс-центра СБУ, «публикация в газете «Україна молода» воспринята сотрудниками Службы безопасности как реакция недовольных принципиальной позицией руководства государства и лишенных руководящих кресел бывших должностных лиц спецслужбы». «Учитывая откровенно клеветнический характер статьи, какие-либо комментарии, касающиеся ее содержания со стороны официальных представителей Службы - неуместны», - говорится в сообщение пресс-центра.

Вместе с тем, следует отметить, что в течение последних восьми месяцев в Службе безопасности проведен ряд расследований о злоупотреблениях служебным положением некоторыми высокодолжностными сотрудниками СБУ, по материалам которых Генпрокуратура возбудила уголовные дела, отмечает пресс-центр СБУ.

«Тех, кто стоит за публикацией в газете «Україна молода» и цели, которые они преследуют, видно невооруженным глазом. Статья еще раз подтверждает, что их отстранение от должностей – это освобождение спецслужбы от лиц, лишенных чести и морали. В то же время, этот материал является ярким подтверждением того, что Служба безопасности в своем тяжелом повседневном труде двигается в правильном направлении в деле защиты жизненно важных интересов государства», - отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.

«Создается впечатление, что редакция газеты, приняв к печати ничем не подтвержденные клеветнические слухи и предположения, не осознает меры своей ответственности за оглашение заведомо неправдивых сведений в СМИ, которая четко определена действующим законодательством Украины», - сказано в сообщении.

Его авторы уточняют, что Председатель СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ в настоящее время находится в командировке. «По возвращении он лично обратится к главному редактору «України молодої» с требованием опровержения и извинения от газеты. Дальнейшие шаги будут осуществляться в соответствии с украинским законодательством. Руководство СБУ заинтересовано в том, чтобы расставить все точки над «і» в вопросах, связанных как с содержанием, так и с целями публикации, отмечают в СБУ.

Справка УНИАН. В публикации в газете утверждается, что якобы И.ДРИЖЧАНЫЙ пытается наладить на всякий случай контакты с представителями бело-синих политических сил и также представителями прежнего режима. А именно, якобы имели место тайные встречи И.ДРИЖЧАНОГО с Виктором ПШОНКОЙ, который был заместителем Генерального прокурора Украины «во времена Помаранчевой революции (говорят, именно он был одним из инициаторов «силового» варианта подавления Майдана), с экс-прокурором Донецкой области, а теперь — одним из заметных «регионалов», связной Рината АХМЕТОВА и Ко». «Описанное выше рандеву председателя СБУ и доверенного лица ЯНУКОВИЧА, проведенное в конфиденциальном режиме, было не единственным. К тому же до ПШОНКИ господин ДРИЖЧАНЫЙ встречался с другим связным «донецких» — Николаем ОБИХОДОМ (во времена КУЧМЫ — одиозным заместителем Генпрокурора и председателя СБУ). Имели место также тайные свидания Игоря ДРИЖЧАНОГО с руководителями СДПУ(о) и Блока Литвина на «спецобъекте №1» Службы безопасности в Чапаевке под Киевом. Это звенья одной большой цепи, которой нынешний руководитель СБУ с определенного времени решил привязаться, на всякий случай, к «бело-синим» силам. Все эти контакты — элементы неутешительной картины под названием «деградация СБУ», говорится в публикации.

«О деградации как очередном «де-» в развитии главной спецслужбы страны — после декоммунизации, деКГБизации, девоенизации — говорят сами работники СБУ. И не только говорят — пытаются бить в набат, пишут докладные руководству ведомства, правительства и государства. Другое дело, что, скажем, председатель секретариата Президента Олег РЫБАЧУК находится с Игорем ДРИЖЧАНЫМ в весьма приязненных отношениях, и поэтому письма от сознательных и честных офицеров на Банковой в основном игнорируются, или же к Президенту, которому они адресованы, не доходят», - отмечается также в публикации.

В свою очередь, главный редактор газеты «Україна молода», который также является советником Президента Украины, Михаил ДОРОШЕНКО заявляет о достоверности фактов, изложенных в газете о председателе СБУ Игоре ДРИЖЧАНОМ.

"Я уверен, что не может быть сомнений в достоверности статьи. Нами были использованы несколько источников информации, которые налагаются друг на друга", - заявил М.ДОРОШЕНКО в комментарии "Украинской правде".

"Мы готовы и в суде, и где угодно доказать правдивость публикации. В суд придут люди, которые подтвердят факты. И дом возле СБУ никуда не денется – вы сами можете прийти и расспросить, кто там живет", - добавил он.

На вопрос, почему эта статья появилась именно сейчас, в период коалиционных переговоров, М.ДОРОШЕНКО ответил: "Особой привязки к этим событиям нет. Скажу лишь, что назначение Ивана ГЕРАСИМОВИЧА заместителем председателя СБУ было последней каплей".

М.ДОРОШЕНКО не ответил на вопрос, пытался ли он убедить Президента Виктора ЮЩЕНКО не делать такие назначения – по его словам, он скажет об этом "позже".

Редактор «України молодої» также сказал, что пока не говорил с Президентом об этой публикации.

М.ДОРОШЕНКО добавил, что у этой статьи "будет продолжение".

В то же время, как стало известно "Украинской правде" из источников, приближенных к газете, информацию изданию предоставляли несколько человек.

"Информацию нам предоставили несколько человек, о которых упоминается в этой статье, и двое, работающих в службе. Они дали информацию. Она надежная, и источники такие, которым можно доверять", - отмечает источник.

По его словам, материалы получали как главный редактор, так и сам журналист, который потом их "скомпилировал".