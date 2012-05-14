Власенко будет просить Теффта поделиться с ним временем

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая проходит лечение в больнице «Укрзалізниці» в Харькове, очень просила о встрече с защитником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, ссылаясь на слова лечащего врача Лутца Хармса.

«В разговоре со мной доктор Хармс подчеркнул, что Тимошенко очень просила о встрече со мной в связи с завтрашним судом (15 мая в Киеве состоится рассмотрение кассационной жалобы защиты Ю.Тимошенко по газовому делу - УНИАН)», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что в связи с рассмотрением кассационной жалобы ему необходимо сегодня провести ряд бесед с Ю.Тимошенко. По мнению С.Власенко, доктора Л.Хармса заставили подписать «им нужный» график.

«Они понимают, что последний самолет в Киев - в 16.00, поэтому сделали так, чтобы я к ней не попал», - допустил С.Власенко, и добавил, что будет просить посла США в Украине Джона Теффта, визит которого к Ю.Тимошенко запланирован на сегодня, о сокращении встречи. «Я буду просить господина посла о сокращении встречи с Тимошенко с тем, чтобы я успел с ней встретиться», - сказал С.Власенко.