В гости к Тимошенко приехал посол США
15:19, 14 мая 2012Политика
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К Юлии Тимошенко, которая находится на лечении в Центральной клинической больнице«Укрзализныци» в Харькове, прибыл посол США в Украине Джон Теффт.
В гости к Тимошенко пожаловал посол США
Как передает корреспондент УНИАН, в 15.07 на территорию медицинского учреждения заехал кортеж автомобилей с дипломатическими номерами в сопровождении автомобилей ГАИ.
Как сообщал УНИАН, сегодня вне графика процедур к Ю.Тимошенко сможет попасть только посол Соединенных Штатов. По предварительным данным, после встречи с Ю.Тимошенко посол пообщается с журналистами.
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