В гости к Тимошенко приехал посол США

Как передает корреспондент УНИАН, в 15.07 на территорию медицинского учреждения заехал кортеж автомобилей с дипломатическими номерами в сопровождении автомобилей ГАИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня вне графика процедур к Ю.Тимошенко сможет попасть только посол Соединенных Штатов. По предварительным данным, после встречи с Ю.Тимошенко посол пообщается с журналистами.