Пустовойтенко должен обменять ”Арсенал” на туалеты?

Вчера Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Валерию ПУСТОВОЙТЕНКО возглавить конкурсную комиссию и на протяжении недели определить дальнейшую судьбу муниципальной футбольной команды «Арсенал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Городской председатель отметил, что каждый месяц на содержание команды из бюджета Киева расходуется более 2 млн. грн.

Справка УНИАН. В октябре 2001 года тогдашний мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подписал распоряжение «О создании ООО “Футбольный клуб «Арсенал» (Киев)» на базе ФК ЦСКА (Киев)», в котором отмечалось, что клуб создан в соответствии со ст. 60 Закона «О местном самоуправлении в Украине» с целью поддержки развития спорта в Киеве. Вопросами финансирования клуба занимается Главное управление по вопросам физической культуры и спорта Киевской городской государственной администрации, а высшим органом управления «Арсенала» является наблюдательный совет.