Минздрав не нарадуется: Тимошенко набирает вес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

По его словам, Ю.Тимошенко взвешивается самостоятельно, «и, по ее данным, есть прибавка в весе».

А.Толстанов отметил, что на сегодняшний день артериальное давление Ю.Тимошенко в норме, исчезла сухость во рту.

По словам заместителя министра, Ю.Тимошенко придерживается схемы питания, которую ей назначил доктор Лутц Хармс совместно с украинскими гастроэнтерологами.

Как сказал А.Толстанов, сегодня еще рано говорить о том, когда начнется лечение заболевания позвоночника Ю.Тимошенко.

По его словам, пока все медикаменты, которые употребляет Ю.Тимошенко, предназначены для нормализации системы пищеварения.

Говоря о возможности участия Ю.Тимошенко в судебном заседании по делу относительно ЕЭСУ, назначенному на 21 мая, А.Толстанов заявил, что на сегодняшний день этот вопрос еще не затрагивался.