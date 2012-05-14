Янукович в Донецке открыл «частичку сердца»

Как сообщает «ОстроВ », вместе с вице-премьер-министром – министром инфраструктуры Борисом Колесниковым и председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким В.Янукович перерезал ленточку и объявил о вводе в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса.

«В очередной раз открываем один из объектов транспортной инфраструктуры, который был построен к Евро-2012 в короткие сроки. Архитекторы и строители вложили в него свои знания и частичку сердца. Мы должны строить современную страну и мы как патриоты должны гордиться тем, что наше поколение способно выполнять поставленные задачи», - отметил В.Янукович.

Терминал высотой 19 м имеет 7 этажей. Площадь здания нового аэровокзала составляет 58 тыс. кв. м. Из них 5 тыс. кв. м - на залы ожидания. Пропускная способность - 3100 пассажиров в час.

Потоки пассажиров разделены на два уровня: «вылет» и «прилет». В зоне «прибытие» расположены кабины паспортного контроля, карусели для выдачи багажа, пункты таможенного контроля. На этом уровне также предусмотрен выход к автостанции. В зоне «регистрация» размещены 38 стоек регистрации и 2 стойки для приема негабаритного багажа.

В зоне вылета находятся линии досмотра на авиабезопасность, кабины паспортного контроля, а также 5 выходов на посадку через гейты.

В аэровокзальный комплекс также входят автостанция, трехэтажный паркинг на 605 машин, из них 31 парковочное место для малоподвижных групп пассажиров, открытые паркинги на 1004 машины, автобусные стоянки на 20 автобусов. Терминал соединен с паркингом двумя крытыми галереями. К зданию примыкает эстакада. Комплекс спроектирован таким образом, что пассажиры могут пройти от самолета до парковки, не выходя на улицу.

В рамках реконструкции аэропорта «Донецк» построена взлетно-посадочная полоса. Ее длина - 4 км, ширина – 75 м, толщина – 1 м. Также возведена самая высокая в Украине аэродромно-диспетчерская вышка – 52 м. Введение в эксплуатацию этих объектов позволяет аэропорту принимать все виды самолетов практически при любой погоде.

Обновленному аэропорту присвоено имя композитора Сергея Прокофьева, родившегосяв Донецкой области.

Как отмечает «ОстроВ», в пуле встречавших В.Януковича в новом терминале аэропорта «Донецк» присутствовал сын убитого бизнесмена Евгения Щербаня, депутат областного совета Руслан Щербань, который заявил о причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству своего отца.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью интернет-изданию EurActiv 10 мая заявил, что Генпрокуратура через две недели будет готова выдвинуть Ю.Тимошенко обвинение в организации и финансировании убийства Е.Щербаня.

“Мы имеем показания нескольких людей, которые прямо указывают на Ю.Тимошенко и Павла Лазаренко как людей, которые заказали и финансировали убийство, мы также имеем непрямые свидетельства в этом же смысле”, - заявил Р.Кузьмин.