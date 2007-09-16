Виктор Янукович в троллейбусе (фото)

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ проводит сегодня предвыборные митинги в трех городах Крыма.

Во время пребывания в Керчи Виктор ЯНУКОВИЧ открыл вторую троллейбусную линию.

На встрече с журналистами премьер-министр заявил, что мост «Керч-Краснодарский край» будет построен до 2012 года.

«Есть первые наработки этого проекта, и сейчас определяется порядок строительства, инвестор, участие наших партнеров, стратегических партнеров России в строительстве этого моста», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства подчеркнул, что главная задача - завершение строительства моста до 2012 года. «Это мост, который будет и автомобильным мостом, и железнодорожным, который позволит нам транспортировать газ, нефть, электроэнергию через Керченский пролив», - добавил он.

Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН