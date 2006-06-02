О наличии ж/д билетов спрашивайте по SMS

Министерство транспорта и связи Украины и «Укрзализныця» ввели новую услугу - получение информации по мобильному телефону о наличии свободных мест в поездах, которые отправляются со станции “Киев-Пассажирский” по Украине, в страны СНГ и Балтии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, для получения справки о наличии свободных мест в поездах с мобильного телефона нужно отправить на короткий номер 10312 SMS–запрос следующего содержания: UZ _ХХХXXXХ. Где „ХХХXXXX” - телефонный код города назначения по международной системе (например: Винница - 38043, Краматорск - 3806264, Москва - 7495).

Как отмечается в сообщении, “через минуту Вы получите SMS–ответ с информацией о наличии свободных мест (на текущий и следующий дни) в отмеченном направлении”.

Стоимость услуги составляет 1 грн. (включая НДС, без учета сбора в Пенсионный фонд). Услуга предоставляется абонентам “Киевстар”, Ace&Base, Djuice, UMC, Sim-Sim и ДЖИНС.