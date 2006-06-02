Генпрокуратура узнала новое про отравление Ющенко

Повторная экспертиза подтвердила предварительные заключения о преднамеренном отравлении Виктора ЮЩЕНКО ядовитым веществом – диоксином.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, по данным пресс-службы, в соответствии с требованиями Закона Украины «О судебной экспертизе» и Уголовно-процессуального кодекса Украины, Главным бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины завершено проведение повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу, расследуемому Генпрокуратурой по факту посягательства на жизнь государственного деятеля Украины, бывшего народного депутата Украины, а в настоящее время Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

Экспертиза проводилась в составе комиссии из числа отечественных специалистов, а также специалистов из США, Германии и Японии. Эксперты подтвердили предварительные заключения лабораторий Нидерландов, Германии, Великобритании и Бельгии о том, что в организме В.ЮЩЕНКО содержится ядовитое вещество – диоксин. Из предоставленного экспертами заключения можно считать, что В.ЮЩЕНКО был преднамеренно отравлен, сообщили в Генпрокуратуре.

Информация о времени, месте и способе отравления представляет тайну досудебного следствия и, в соответствии со статьей 121 Уголовно-процессуального кодекса Украины, до его завершения разглашению не подлежит.

Справка УНИАН. 10 сентября 2004 года В.ЮЩЕНКО прибыл в австрийскую клинику «Рудольфиннерхаус», где ему был установлен диагноз «острый панкреатит» с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. В соответствии с заключениями врачей австрийской клиники, ухудшение здоровья В.ЮЩЕНКО 6 сентября было вызвано "тяжелой вирусной инфекцией и химическими веществами, которые обычно не содержатся в продуктах питания".

11 декабря руководитель австрийской клиники "Рудольфиннерхаус" Михаэль ЦИМПФЕР сообщил, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксинами.

Позже лаборатории Нидерландов, Германии и Швейцарии подтвердили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.