Тимошенко: в тюрьме я работаю над судебной реформой

Об этом говорится в обращении Ю.Тимошенко к участникам Форума объединенной оппозиции, которое было обнародовано сегодня ее дочерью Евгенией.

«В тюрьме я разработала целостную концепцию реформы системы правосудия и в ближайшее время доложу ее стране», - заметила Ю.Тимошенко.

Ю.Тимошенко добавила, что нужно предоставить каждому гражданину право обращаться в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела против любого представителя власти, который грубо нарушил закон, - например, если чиновник принуждает человека к даче взятки. Она подчеркнула, что суд будет обязан возбудить и расследовать это дело. Ю.Тимошенко убеждена, что нужно позволить гражданам собирать доказательства нарушения должностными лицами закона и предоставлять их в суд. «Сегодня каждый непокорный гражданин - на оптическом прицеле у власти. Нужно сделать наоборот», - сказала она. При этом Ю.Тимошенко отметила, что для этого нужно сделать суды совершенно независимыми, в противном случае в этом предложении нет никакого смысла.