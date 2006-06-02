Cоциал-демократов поборет оппозиция
08:53, 02 июня 2006Политика
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В Чехии проходят парламентские выборы
В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы, сообщает радио “Свобода” .
Согласно законодательству, голосование продлится два дня и завершится в субботу.
Основные соперники - правящие социал-демократы и оппозиционная Гражданская демократическая партия. По данным опросов, оппозиционеры могут рассчитывать на победу с очень небольшим отрывом.
Скорее всего, никому из основных претендентов не удастся набрать абсолютного большинства голосов, и победители вступят в переговоры о коалиции с более мелкими партиями.
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