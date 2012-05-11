Гендиректора УТР обвиняют в том, что он превратил канал в сливной бачок

Об этом идет речь в заявлении депутатов, переданном УНИАН пресс-службой партии «Батьківщина».

Заявление подписали Андрей Шевченко, Ольга Герасимюк, Ирина Геращенко, Владимир Яворивский, Александр Абдуллин, Юрий Стець, Владимир Арьев, Елена Кондратюк, Александр Сочка, Степан Курпиль, Евгений Талышев.

«Как народные депутаты, журналисты и украинские граждане мы возмущены тем, что руководство “УТР” превратило эфир государственного канала в сливной бачок для неправдивой информации и в инструмент грязной пиар-кампании против оппонентов украинской власти», - говорится в заявлении.

Депутаты возмущены появлением в эфире УТР очередного чернопиарного проекта под названием «Щербань. Заказ принят», направленного на дискредитацию лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. «Как свидетельствуют титры в эфире, это «псевдорасследование» изготовлено и транслировано по заказу печально известной общественной организации «Общевоинский союз Украины», которым руководит член Партии регионов Олег Калашников, получивший звание «враг прессы» за избиение летом 2006 года журналистов телеканала СТБ», - напоминают авторы заявления.

Депутаты замечают, что на протяжении последнего года по этой же схеме в эфире УТР и областных государственных телерадиокомпаний размещались и другие грязнопиарные опусы – в частности, «фильмы» «Украденный поп-корн» и «Просто Юля».

Тем самым, отмечают депутаты, телеканал грубо нарушает информационные стандарты, закрепленные в официальном Редакционном уставе УТР, – в частности, «достоверность» (п. 3.3), «сбалансированность» (п. 3.4), «отделение фактов от комментариев» (п. 3.5), «презумпция невиновности» (п. 4.5).

«Государственный канал, который призван нести правду об Украине в мир, используется властью для информационной войны против собственного народа, - говорят депутаты. – Телеканал, который финансируется плательщиками налогов, не просто нарушает журналистские стандарты – УТР стал символом непрофессиональности, информационных манипуляций и заказной «чернухи».

«В связи с систематическим использованием государственного телеканала в целях политической пропаганды и учитывая многочисленные обвинения руководства канала в коррупции и политической заангажированности мы требуем от Кабинета министров и Государственного комитета телевидения и радиовещания уволить В.Юрычко с должности генерального директора Государственной телерадиокомпании «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание» (УТР)», - говорится в заявлении.

Депутаты также обратились к украинским журналистам с призывом отстоять эфир своих телеканалов от превращения в пропагандистские площадки для черного пиара по заказу власти.