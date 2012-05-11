В среду, 16 мая, в 19.30 в Культурном центре «Кинотеатр «Киев» (г. Киев) стартует Третий фестиваль «Современное кино Венгрии».

Инициаторами проведения фестиваля выступили Посольство Венгрии в Украине и Продюсерское агентство «Артмедиа».

Официальные партнеры фестиваля: АО «ОТП Банк» и ООО "МОЛ Украина".

Главная цель проведения фестиваля: популяризация Венгрии в Украине, углубление дружеских отношений между украинским и венгерским народами, развитие сотрудничества в культурной сфере, ознакомление украинцев с лучшими образцами венгерского кинематографа.

Венгерская школа кино хорошо известна во всем мире. Имена Иштвана Сабо, Миклоша Янче, Марты Мессарош, Кароя Макка, Беллы Тарра по праву вписаны золотыми буквами в галерею творцов мировых киношедевров. Сегодня у зрителей появляется возможность познакомиться с представителями новой волны венгерского кино. Новая волна характеризуется универсализмом фильмов. У них отсутствует ностальгия за прошлой эпохой, привязанность к историческому контексту. Истории, которые показывают в своих фильмах современные венгерские режиссеры, больше о настоящем и будущем. Сюжеты, даже самые драматичные, преисполненные оптимизмом и верой в Человека.

Фестивальный репертуар сформирован по рекомендациям Государственного венгерского агентства кино Magyar Filmuniу. Главными критериями отбора фестивальных фильмов является их международное признание, успех фильмов в кинопрокате, презентация Венгрии в сюжетных линиях кинокартин.

В программе фестиваля:

1. “ДЕВА ТАНЦУЕТ ДО СМЕРТИ”, реж. Эндре Хулс, 2011 г.

2. “БИБЛИОТЕКА ПАСКАЛЯ”, реж. Саболч Хайду, 2010 г.

3. “VESPA”, реж. Диана Гроо, 2010 г.

4. “ВОПРОС В ДЕТАЛЯХ” реж. Жомбор Дига, 2010 г.

5. “НЕЖНЫЙ СЫН: ПРОЕКТ ФРАНКЕНШТЕЙНА”, реж. Корнель Мундруцо, 2010 г.

Все фестивальные фильмы демонстрируются с 16 до 20 мая в зале «Синематека» Культурного центра «Кинотеатр «Киев».

Начало сеансов - в 17.00 и 19.00.

Стоимость билетов - 30 грн. и 40 грн.

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