Программа Объединенной оппозиции предусматривает устранение Януковича

Проект предусматривает и стратегические планы, которые предлагает оппозиция для Украины, и перечень приоритетных законодательных инициатив, которые необходимо будет принять в следующем парламенте.

Об этом сказал журналистам в Одессе вице-спикер Николай Томенко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Таким образом, можно говорить, что оппозиция обратится к экспертам, специалистам и общественности с предложением общей дискуссии о стратегии развития Украины, которую необходимо реализовать сначала в условиях создания нового демократического большинства, а затем в условиях переизбрания Президента Виктора Януковича», - сказал Н.Томенко.

На вопрос, не спешит ли оппозиция с вопросом президентства, Н.Томенко ответил, что «максимально Президент Янукович будет занимать эту должность до 2015 года, но я не исключаю, что в силу разных обстоятельств в Украине могут состояться досрочные президентские выборы».

«Поэтому мы должны иметь адаптированную специалистами и поддержанную обществом стратегию развития страны на более длительный период, а не лишь на период деятельности следующего парламента», - добавил Н.Томенко.