Кличко не намерен совмещать политику и спорт

«Моя спортивная карьера приближается к завершению, но спорт всегда был в моем сердце. И всегда в нем будет», - заверил лидер «УДАРа», отвечая на вопрос онлайн-конференции в Facebook.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, среди прочего пользователи FB интересовались у В.Кличко, сколько раз он сможет повторить упражнение «жим лежа», и просили рассказать секрет чемпионской диеты. «Сколько я выжму лежа?.. Не могу ответить, потому что никогда не проверял, ведь это не имеет никакого значения для результата ни в политике, ни в спорте», - ответил В.Кличко.

Относительно рецепта чемпиона В.Кличко посоветовал читательнице «слушать свой организм, но ничем не злоупотреблять».