Тюремщики говорят, что снимают Тимошенко только в палате и коридоре

Об этом говорится в заявлении Государственной пенитенциарной службы, переданном агентству УНИАН.

В ведомстве отметили, что видеонаблюдение в помещении, где находятся осужденные к лишению свободы лица, осуществляется на основании требований статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.

Уголовно-исполнительный кодекс и другие нормативные акты не запрещают проведение видеонаблюдения за поведением осужденных в круглосуточном режиме, кроме того, использование средств видеонаблюдения не противоречит Европейским пенитенциарным правилам.

В ГПтС также опровергли распространенную адвокатом Ю.Тимошенко информацию о наличии камер видеонаблюдения в процедурных комнатах. "Такие камеры установлены только в палате пациентки и коридоре", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что продуктовая передача от родственников заключенной была доставлена Ю.Тимошенко в предусмотренном законом порядке уже в 16.00.

Справка УНИАН. Статья 103 УИКУ:

1. Администрация колонии вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного законодательством порядка отбывания наказания, получения необходимой информации о поведении осужденных.

2. Администрация колонии обязана уведомить осужденных о применении технических средств надзора и контроля.