Тюремщики говорят, что снимают Тимошенко только в палате и коридоре
В Государственной пенитенциарной службе заявляют, что видеонаблюдение за экс-премьер-министром Юлией Тимошенко является законным.
Об этом говорится в заявлении Государственной пенитенциарной службы, переданном агентству УНИАН.
В ведомстве отметили, что видеонаблюдение в помещении, где находятся осужденные к лишению свободы лица, осуществляется на основании требований статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.
Уголовно-исполнительный кодекс и другие нормативные акты не запрещают проведение видеонаблюдения за поведением осужденных в круглосуточном режиме, кроме того, использование средств видеонаблюдения не противоречит Европейским пенитенциарным правилам.
В ГПтС также опровергли распространенную адвокатом Ю.Тимошенко информацию о наличии камер видеонаблюдения в процедурных комнатах. "Такие камеры установлены только в палате пациентки и коридоре", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что продуктовая передача от родственников заключенной была доставлена Ю.Тимошенко в предусмотренном законом порядке уже в 16.00.
Справка УНИАН. Статья 103 УИКУ:
1. Администрация колонии вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного законодательством порядка отбывания наказания, получения необходимой информации о поведении осужденных.
2. Администрация колонии обязана уведомить осужденных о применении технических средств надзора и контроля.