Тюремщики обещают способствовать встрече Президента Литвы с Тимошенко
18:47, 10 мая 2012Политика
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Даля Грибаускайте прибудет завтра в харьковскую больницу «Укрзалізниці».
Даля Грибаускайте будет в Украине с рабочим визитом
В Государственной пенитенциарной службе Украины заверяют, что будут всячески способствовать завтрашней встрече Президента Литвы Дали Грибаускайте с заключенной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в харьковской больнице «Укрзалізниці».
Об этом УНАН сообщил пресс-секретарь председателя ГПтС Игорь Андрушко.
«Действительно, завтра, ориентировочно с 15.30 до 16.30, запланирована встреча Президента Литвы с Юлией Тимошенко в харьковской больнице. Пенитенциарная служба всячески будет способствовать тому, чтобы это состоялось», - заверил он.
Как сообщал УНИАН, завтра, 11 мая, Президент Литвы посетит Украину с рабочим визитом.
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