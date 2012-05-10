Тюремщики обещают способствовать встрече Президента Литвы с Тимошенко

В Государственной пенитенциарной службе Украины заверяют, что будут всячески способствовать завтрашней встрече Президента Литвы Дали Грибаускайте с заключенной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в харьковской больнице «Укрзалізниці».

Об этом УНАН сообщил пресс-секретарь председателя ГПтС Игорь Андрушко.

«Действительно, завтра, ориентировочно с 15.30 до 16.30, запланирована встреча Президента Литвы с Юлией Тимошенко в харьковской больнице. Пенитенциарная служба всячески будет способствовать тому, чтобы это состоялось», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, завтра, 11 мая, Президент Литвы посетит Украину с рабочим визитом.