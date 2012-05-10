Януковича предупредили о новых бойкотах, если он будет «вести себя высокомерно»

Депутат Европарламента, член делегации по связям с Украиной Сиири Овиир (группа либеральных партий, Эстония) не исключает возможности повторения бойкотов Украины, подобных отказу лидеров ряда держав приехать на Ялтинский саммит стран Центрально-Европейской Инициативы.

Такое мнение она выразила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Бойкот – это всегда крайняя мера, особенно, когда речь идет об участниках саммита такого высокого уровня. Политики высокого уровня никогда не принимают такие решения без детальных размышлений о последствиях”, - сказала депутат.

В то же время, по мнению С.Овиир, если бы лидеры Европейского Союза не поддерживали развитие демократической Украины, то никогда не согласились бы даже на подготовку Соглашения об ассоциации.

“С другой стороны, наше внимание было приковано к бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко, ее процессу и всему, что касается этого случая. Как бы то ни было, я считаю, что Партия регионов, украинское правительство и Президент недостаточно времени общались с Европейским Союзом. Например, если мы вспомним последний инцидент с госпожой Тимошенко – плохое отношение к ней в тюрьме - мы отмечаем, что украинские СМИ или политики не опровергли новости и не предоставили доказательств, заслуживающих доверия, чтобы убедить, что этого не было”, - сказала С.Овиир.

“Если украинское правительство и глава государства продолжат держать себя высокомерно, тогда да, возможно, что такие бойкоты могут происходить снова. С целью остановки бойкотов международное сообщество должно стать свидетелем четких сигналов или действий со стороны украинских лидеров с целью улучшения текущей ситуации”, - добавила депутат.

С.Овиир отметила, что добрые и конструктивные отношения между Украиной и ЕС – в интересах обеих сторон. При этом, по словам депутата, если Украина все еще заинтересована в продвижении к этой цели, тогда власти стоит пересмотреть свои подходы во внутренней политике.

“То, что происходит вокруг Ю.Тимошенко, – это не только предмет внутренних дел, это имеет более широкое влияние”, - отметила С.Овиир.

Она также добавила, что как член делегации по сотрудничеству с Украиной поддерживает открытое и прозрачное сотрудничество между ЕС и Украиной.

При этом депутат еще раз подчеркнула важность улучшения общения между сторонами, что может предотвратить многие недоразумения, которые случаются, когда решения принимаются не прозрачно.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Министерство иностранных дел Украины сообщило о перенесении саммита Центрально-Европейской Инициативы на неопределенный срок после того, как президенты 13-ти из 20-ти стран отказались приехать в Украину. Часть из них мотивировала свое решение нехваткой времени, а часть – проблемами вокруг бывшего премьер-министра Украины Ю.Тимошенко.

Кроме того, в начале апреля Германия выступила инициатором политического бойкота украинской части Евро-2012. На сегодняшний день руководства Бельгии, Нидерландов, Австрии, а также Евросоюза заявили, что не будут посещать матчи в Украине.