Тимошенко надеется, что бойкот Евро-2012 не понадобится

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова сказала дочь экс-премьера Евгения Тимошенко, комментируя отношение Ю.Тимошенко к намерению некоторых лидеров европейских стран бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине.

«Она (Ю.Тимошенко – УНИАН) надеется, что эта ситуация, политический кризис, разрешится на протяжении этого времени до начала чемпионата, потому что сейчас наступил критический переломный момент. Мы все надеемся, что игры пройдут как праздник спорта», - сказала Е.Тимошенко.

Справка УНИАН. О намерении бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине заявила Еврокомиссия, а также представители правительств ряда государств во главе с Германией, представители которой сообщили, что окончательное решение будет принято в зависимости от решений Киева по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Среди 27 держав Евросоюза против бойкота матчей Евро-2012 в Украине выступила лишь соорганизатор мероприятия - Польша.