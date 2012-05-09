В Ивано-Франковске День Победы запретили полностью

Соответствующее решение суд принял по иску исполнительного комитета горсовета.

"Проведение одновременно таких мероприятий организациями левого направления и гражданами, которые разделяют национальную идею, не всегда находят понимание со стороны большинства граждан, могут привести к возникновению конфликтных ситуаций и массовых нарушений общественного порядка", - пояснил секретарь Ивано-Франковского горсовета Руслан Марцинкив.

"Более того, идейная направленность Компартии является отличной от идеологических интересов большинства населения нашего региона, в том числе и города Ивано-Франковска и, в случае проведения такого митинга с использованием символики Компартии, тяжело будет избежать конфликтных ситуаций между представителями разных сторон", - цитирует Украинская правда.

Он также сообщил, что на имя мера Ивано-Франковска Виктора Анушкевичуса поступило письмо от народного депутата Анатолия Найденова (КПУ) о том, что он планирует 9 мая в 9:00 провести встречу с избирателями в центре города на улице Независимости, 4.

Депутат также планирует провести "последующее шествие на Мемориальное кладбище воинов Великой Отечественной войны (улица Лепкого) для чествования ветеранов и поздравления избирателей Ивано-Франковска по случаю государственного праздника - Дня Победы в Великой Отечественной войне".