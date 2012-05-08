Госдума утвердила Медведева премьер-министром

Госдума России утвердила Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за него проголосовало 299 российских депутатов, «против» - 144.

Для утверждения премьер-министра России нужно простое большинство, то есть 226 голосов.

Фракции партий «Единая Россия» и ЛДПР в Государственной думе РФ заявили о поддержке кандидатуры Д.Медведева на пост премьер-министра, фракции – КПРФ и «Справедливая Россия» - «против». Из 450 мандатов «Единая Россия» имеет 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия»- 64, ЛДПР – 56.

Представляя Д.Медведева, президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение о назначении его премьером было принято давно.

«Я сказал об этом открыто, заблаговременно, до выборов депутатов Госдумы и президентских выборов. И моя позиция, и позиция Д.Медведева была перед обществом сформулирована заранее. Мы ничего не меняли в своей позиции», - подчеркнул В.Путин.

Он уверен, что Д.Медведев будет открыт для конструктивной работы с партиями и российским парламентом, а также гражданским обществом.

«Прошу дать согласия на назначения Д.Медведева председателем правительства РФ», - обратился В.Путин к российским депутатам.

Д.Медведев в течение часа представил программу деятельности нового правительства, а потом ответил на восемь вопросов депутатов.

Процедура назначения Д.Медведева в должность главы правительства будет завершена после того, как президент РФ В.Путин подпишет соответствующий указ.

Согласно конституции РФ, после подписания указа президента о назначении новый премьер должен в недельный срок представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и министров.

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Как сообщал УНИАН, в ходе первого этапа XII съезда партии «Единая Россия» (23-24 сентября 2011 года) в предварительном порядке было объявлено о том, что «единороссы» готовы поддержать кандидатуру В.Путина на президентских выборах.

Президент России Д.Медведев, выступая на съезде, согласился возглавить список партии на выборах в Госдуму РФ в декабре и предложил В.Путину баллотироваться в президенты РФ, заявив, что сам пойдет работать в правительство.

Позже В.Путин заявил, что договорился с Д.Медведевым о своем возвращении на должность президента еще четыре года назад.

4 марта В.Путин победил на выборах президента РФ. 7 мая состоялась его инаугурация.