Афганцы провели автопробег ко Дню Победы

«Наш автопробег начался от памятника мемориала в Бабьем Яру и заканчивается возложением цветов к памятнику погибшим в войне в Афганистане, - сказал в комментарии УНИАН лидер организации «Никто, кроме нас» Александр Ковалев, - Мы стремимся укоренить в каждой украинской семье традицию почитания военных подвигов и возложения цветов именно 9 мая, в день Победы над фашистами».

А.Ковалев также отметил, что «все мемориалы, к которым мы возложили цветы, это история трагедии и мужества, самопожертвования и победы».

«Мы начали автопробег с Бабьего Яра, где убивали евреев, цыган, советских военнопленных и лидеров национально-освободительных движений, - рассказал А.Ковалев, - Мы возложили цветы памятному знаку Третья линия обороны. На этой линии, кроме солдат, подступы к Киеву защищали студенты и преподаватели трех киевских институтов. Плечом к плечу шли в бой, понимая, что могут погибнуть учителя и ученики. Мы побывали в парке Партизанской славы. Когда-то он был частью соснового леса, в котором, возможно, прятались партизаны. Желание и способность защищать свою землю от врага - это лучшее из человеческих качеств. И мы должны культивировать это понимание в своих семьях».

«Никакая ревизия истории, никакие дополнительные знания о войне и ошибках генералитета, не должны умалять в нас чувство величайшей благодарности и почтения к тем, кто жертвовал своей жизнью, защищая Родину», - сказал в завершении акции А.Ковалев.