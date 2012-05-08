Меркель не встретилась с дочерью Тимошенко

Об этом сообщил спикер немецкого правительства, передает Радио Свобода.

По словам спикера, темой встречи было состояние здоровья Юлии Тимошенко.

Канцлер Германии Ангела Меркель не встречалась с Евгенией Тимошенко.

При этом, говорится в сообщении, Германия внимательно следит за делом Юлии Тимошенко.

Как сообщалось, дочь Тимошенко прибыла в Берлин для участия в заседании рабочей группы по правам человека фракции ХДС/ХСС в Бундестагк. Евгения просила немецкого канцлера о встрече.