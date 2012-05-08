Меркель не встретилась с дочерью Тимошенко
09:16, 08 мая 2012Политика
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Дочь бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения встретилась с министром юстиции Германии Сабине Лойтгойсер-Шнарренбергер.
Евгения Тимошенко встретилась с немецким министром
Об этом сообщил спикер немецкого правительства, передает Радио Свобода.
По словам спикера, темой встречи было состояние здоровья Юлии Тимошенко.
Канцлер Германии Ангела Меркель не встречалась с Евгенией Тимошенко.
При этом, говорится в сообщении, Германия внимательно следит за делом Юлии Тимошенко.
Как сообщалось, дочь Тимошенко прибыла в Берлин для участия в заседании рабочей группы по правам человека фракции ХДС/ХСС в Бундестагк. Евгения просила немецкого канцлера о встрече.
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