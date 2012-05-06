СМИ: Евгения Тимошенко попросила Меркель о встрече

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения намерена встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Президентом Германии Йоахимом Гауком.

Как передает LB.ua, об этом сообщает сегодня, 6 мая, еженедельник Bild am Sonntag.

По его сведениям, соответствующие официальные просьбы уже поступили в ведомство федерального канцлера, а также в канцелярию главы государства.

Представитель правительства в Берлине Штеффен Зайферт, отвечая на вопрос издания, косвенно подтвердил, что такая встреча вполне возможна, хотя пока и не запланирована. Канцлер уже однажды встречалась с Е.Тимошенко, и не исключено, что она сделает это снова, заявил Ш.Зайферт.

Е.Тимошенко прибудет в Берлин в понедельник, 7 мая, для участия в заседании рабочей группы по правам человека фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, напоминает агентство dpa.

Глава рабочей группы Эрика Штайнбах заявила, что в ходе беседы с дочерью Ю.Тимошенко парламентарии хотят более подробно ознакомиться с трудной ситуацией, в которой находится ее мать, а также обсудить положение других политзаключенных в Украине.