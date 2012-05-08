Тимошенко знает о возможной перевозке в больницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова после посещения Ю.Тимошенко сказал ее адвокат Александр Плахотнюк.

Она об этом знает, что должны быть какие-то действия. На данный момент она не собирается. Я с ней был, и при мне не предупреждали ее. Что будет после моего визита, неизвестно», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат отметил, что не уполномочен давать комментарии о возможности лечения Ю.Тимошенко в харьковской больнице.

«К сожалению, ничего не прокомментирую по этому вопросу. Не уполномочили меня отвечать», - сказал А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Харькове врач немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль заявил, что Ю.Тимошенко дала предварительное согласие на лечение в больнице «Укрзалізниці» в Харькове начиная с 8 мая.