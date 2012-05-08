Тимошенко знает о возможной перевозке в больницу
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко знает о возможности ее транспортировки 8 мая в центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове, однако вещи пока еще не собирала.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова после посещения Ю.Тимошенко сказал ее адвокат Александр Плахотнюк.
Она об этом знает, что должны быть какие-то действия. На данный момент она не собирается. Я с ней был, и при мне не предупреждали ее. Что будет после моего визита, неизвестно», - сказал А.Плахотнюк.
Адвокат отметил, что не уполномочен давать комментарии о возможности лечения Ю.Тимошенко в харьковской больнице.
«К сожалению, ничего не прокомментирую по этому вопросу. Не уполномочили меня отвечать», - сказал А.Плахотнюк.
Как сообщал УНИАН, 4 мая в Харькове врач немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль заявил, что Ю.Тимошенко дала предварительное согласие на лечение в больнице «Укрзалізниці» в Харькове начиная с 8 мая.