В статье о главе СБУ все факты достоверны

Главный редактор газеты «Україна молода», который также является советником Президента Украины, Михаил ДОРОШЕНКО заявляет о достоверности фактов, изложенных в газете о председателе СБУ Игоре ДРИЖЧАНОМ.

"Я уверен, что не может быть сомнений в достоверности статьи. Нами были использованы несколько источников информации, которые налагаются друг на друга", - заявил М.ДОРОШЕНКО в комментарии "Украинской правде".

"Мы готовы и в суде, и где угодно доказать правдивость публикации. В суд придут люди, которые подтвердят факты. И дом возле СБУ никуда не денется – вы сами можете прийти и расспросить, кто там живет", - добавил он.

На вопрос, почему эта статья появилась именно сейчас, в период коалиционных переговоров, М.ДОРОШЕНКО ответил: "Особой привязки к этим событиям нет. Скажу лишь, что назначение Ивана ГЕРАСИМОВИЧА заместителем председателя СБУ было последней каплей".

М.ДОРОШЕНКО не ответил на вопрос, пытался ли он убедить Президента Виктора ЮЩЕНКО не делать такие назначения – по его словам, он скажет об этом "позже".

Редактор «України молодої» также сказал, что пока не говорил с Президентом об этой публикации.

М.ДОРОШЕНКО добавил, что у этой статьи "будет продолжение".

В то же время, как стало известно "Украинской правде" из источников, приближенных к газете, информацию изданию предоставляли несколько человек.

"Информацию нам предоставили несколько человек, о которых упоминается в этой статье, и двое, работающих в службе. Они дали информацию. Она надежная, и источники такие, которым можно доверять", - отмечает источник.

По его словам, материалы получали как главный редактор, так и сам журналист, который потом их "скомпилировал".