”Сдает” ли Москве Службу безопасности ее начальник

СБУ называет ложной публикацию газеты «Україна молода», под заглавием: «На службу кланам і Москві здає Службу безпеки України її керівник Ігор ДРIЖЧАНИЙ».

Как сказано в сообщении пресс-центра СБУ, «публикация в газете «Україна молода» воспринята сотрудниками Службы безопасности как реакция недовольных принципиальной позицией руководства государства и лишенных руководящих кресел бывших должностных лиц спецслужбы». «Учитывая откровенно клеветнический характер статьи, какие-либо комментарии, касающиеся ее содержания со стороны официальных представителей Службы - неуместны», - говорится в сообщение пресс-центра.

Вместе с тем, следует отметить, что в течение последних восьми месяцев в Службе безопасности проведен ряд расследований о злоупотреблениях служебным положением некоторыми высокодолжностными сотрудниками СБУ, по материалам которых Генпрокуратура возбудила уголовные дела, отмечает пресс-центр СБУ.

«Тех, кто стоит за публикацией в газете «Україна молода» и цели, которые они преследуют, видно невооруженным глазом. Статья еще раз подтверждает, что их отстранение от должностей – это освобождение спецслужбы от лиц, лишенных чести и морали. В то же время, этот материал является ярким подтверждением того, что Служба безопасности в своем тяжелом повседневном труде двигается в правильном направлении в деле защиты жизненно важных интересов государства», - отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.

«Создается впечатление, что редакция газеты, приняв к печати ничем не подтвержденные клеветнические слухи и предположения, не осознает меры своей ответственности за оглашение заведомо неправдивых сведений в СМИ, которая четко определена действующим законодательством Украины», - сказано в сообщении.

Его авторы уточняют, что Председатель СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ в настоящее время находится в командировке. «По возвращении он лично обратится к главному редактору «України молодої» с требованием опровержения и извинения от газеты. Дальнейшие шаги будут осуществляться в соответствии с украинским законодательством. Руководство СБУ заинтересовано в том, чтобы расставить все точки над «і» в вопросах, связанных как с содержанием, так и с целями публикации, отмечают в СБУ.

Справка УНИАН. В публикации в газете утверждается, что якобы И.ДРИЖЧАНЫЙ пытается наладить на всякий случай контакты с представителями бело-синих политических сил и также представителями прежнего режима. А именно, якобы имели место тайные встречи И.ДРИЖЧАНОГО с Виктором ПШОНКОЙ, который был заместителем Генерального прокурора Украины «во времена Помаранчевой революции (говорят, именно он был одним из инициаторов «силового» варианта подавления Майдана), с экс-прокурором Донецкой области, а теперь — одним из заметных «регионалов», связной Рината АХМЕТОВА и Ко». «Описанное выше рандеву председателя СБУ и доверенного лица ЯНУКОВИЧА, проведенное в конфиденциальном режиме, было не единственным. К тому же до ПШОНКИ господин ДРИЖЧАНЫЙ встречался с другим связным «донецких» — Николаем ОБИХОДОМ (во времена КУЧМЫ — одиозным заместителем Генпрокурора и председателя СБУ). Имели место также тайные свидания Игоря ДРИЖЧАНОГО с руководителями СДПУ(о) и Блока Литвина на «спецобъекте №1» Службы безопасности в Чапаевке под Киевом. Это звенья одной большой цепи, которой нынешний руководитель СБУ с определенного времени решил привязаться, на всякий случай, к «бело-синим» силам. Все эти контакты — элементы неутешительной картины под названием «деградация СБУ», говорится в публикации.

«О деградации как очередном «де-» в развитии главной спецслужбы страны — после декоммунизации, деКГБизации, девоенизации — говорят сами работники СБУ. И не только говорят — пытаются бить в набат, пишут докладные руководству ведомства, правительства и государства. Другое дело, что, скажем, председатель секретариата Президента Олег РЫБАЧУК находится с Игорем ДРИЖЧАНЫМ в весьма приязненных отношениях, и поэтому письма от сознательных и честных офицеров на Банковой в основном игнорируются, или же к Президенту, которому они адресованы, не доходят», - отмечается также в публикации.