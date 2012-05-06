Оппозиция требует, чтобы Пшонка выяснил, кто врывался к Карпачевой

Об этом говорится в депутатском обращении председателя фракции НУ-НС, члена партии «Фронт Змін» Николая Мартыненко к генеральному прокурору Виктору Пшонке, сообщили УНИАН у «Фронті Змін».

В обращении отмечается, что по сообщениям средств массовой информации, 5 мая 2012 года неустановленные должностные лица правоохранительных органов провели обыск в служебных помещениях работников Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Как сообщила СМИ бывший Омбудсмен Нина Карпачева, в отдельных кабинетах были сломаны замки на дверях, проводился осмотр информационных материалов и техники, а после этого бывший руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады прав человека Валерий Терец и некоторые другие должностные лица Секретариата были вызваны на допрос в органы прокуратуры.

Н.Мартыненко требует от генерального прокурора осуществить проверку правомерности проведения правоохранительными органами обыска в служебных помещениях работников Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и, в случае выявления нарушений закона, принять меры прокурорского реагирования и привлечь к ответственности виновных лиц.

Как сообщал УНИАН, Н.Карпачева заявила, что офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека утром 5 мая обыскали представители СБУ.

По ее словам, такое разрешение дала непосредственно новоизбранный Омбудсмен Валерия Лутковская.

Н.Карпачева также заявила, что несколько бывших сотрудников офиса Омбудсмена вызывали на допрос в прокуратуру.

Пресс-служба СБУ и Генпрокуратуры опровергли это сообщение.