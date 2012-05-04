Пшонка назвал «выдумками» фотографии с синяками Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в Украине существует закон, в соответствии с которым лицо, заявившее о нанесении ему телесных повреждений, должно воспользоваться правом прохождения судебно-медицинской экспертизы.

«Все остальное - вне закона, выдумки, включая фотографии, которые Нина Ивановна Карпачева не очень обдуманно, а может и очень обдуманно, сделала, чтобы шокировать мир», - сказал В.Пшонка.

По его словам, двое подчиненных Н.Карпачевой дали показания, согласно которым после посещения Ю.Тимошенко Омбудман положила перед ними фотоснимки и поставила задачу сделать их описание.

При этом В.Пшонка добавил, что подчиненные заметили, что на снимках не выдержан цвет и освещение, что делает невозможным предоставление заключения о происхождении кровоподтеков.

В связи с этим, отметил генпрокурор, эти должностные лица составили служебную записку, которую Н.Карпачева лично исправила на «экспертное заключение». По словам В.Пшонки, своим подчиненным Н.Карпачева сказала, что им нечего бояться, поскольку документ не выйдет за пределы учреждения.

«Когда эти лица сказали, что это так делать нельзя, Н.Карпачева сказала: «История вас не забудет», - отметил В.Пшонка.

Он считает политическим заявление Н.Карпачевой об избиении Ю.Тимошенко в колонии. «То есть, я думаю, что Карпачева Нина Ивановна имела ярко политический характер, когда комментировала эту ситуацию», - сказал генпрокурор.

Учитывая изложенное и результаты проверки по заявлению экс-премьера о ее избиении работниками колонии, В.Пшонка отметил, что нет никаких оснований, в том числе учитывая показания более 80 свидетелей, утверждать, «что имело место избиение осужденной Ю.Тимошенко, что она теряла сознание».

***

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля. Об избиении также заявила сама Ю.Тимошенко.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергли эти заявления.

Президент Украины В.Янукович дал поручение Генпрокуратуре провести расследование по заявлению об избиении Ю.Тимошенко.

25 апреля на то время Омбудсмен Нина Карпачева заявила, что ее представитель во время осмотра Ю.Тимошенко обнаружил на ее теле синяки на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера синяк в правой паховой области живота.

Н.Карпачева назвала действия работников Качановской колонии в отношении Ю.Тимошенко истязанием.

27 апреля Н.Карпачева распространила фотографии телесных повреждений экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Снимки датированы средой, 25 апреля, то есть через пять дней после транспортировки Ю.Тимошенко в больницу, в ходе чего, по ее словам, были нанесены телесные повреждения. Фотографии сделала сама Н.Карпачева.

Сегодня, 4 мая, В.Пшонка заявил, что Генеральная прокуратура отказала Ю.Тимошенко в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об избиении во время транспортировки из исправительной колонии в больницу «Укрзалізниці» в Харькове.