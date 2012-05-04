Пшонка говорит, что немецкие врачи осматривали Тимошенко по ее просьбе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, комментируя заявление защитников Ю.Тимошенко о недопуске их сегодня в Качановскую колонию к экс-премьеру.

По словам генпрокурора, защитники не смогли посетить Ю.Тимошенко в связи с тем, что по ее просьбе к ней прибыли немецкие врачи.

«Сегодня я бы не сказал, что не пустили, поскольку не было возможности в общении Тимошенко с ее адвокатами, т.к. сегодня у Тимошенко по ее просьбе были немецкие врачи. Для изучения лечения, в том числе в железнодорожной больнице. Поэтому это сделало невозможным общение, а не недопуск», - сказал В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины распространено сообщение о том, что в колонии работает международная медицинская комиссия при участии украинских и немецких врачей, поэтому защитникам Сергею Сасу и Евгении Тимошенко было рекомендовано перенести встречу с Ю.Тимошенко на другое время.

В то же время другой защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что экс-премьер не обращалась с просьбами о новом осмотре немецкими врачами.