Янукович: важно сделать правильные выводы из уроков прошлого

«Неоценимый опыт наших уважаемых ветеранов, их непоколебимый дух и высокие моральные ценности, закаленные в жестоких боях, должны стать надежным фундаментом для воспитания подрастающего поколения», - сказал В.Янукович во время общения с ветеранами в Национальном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает его пресс-служба.

По убеждению Президента, именно неразрывная связь поколений является залогом полноценного и стабильного развития Украинского государства и его будущего.

Сегодня, отметил В.Янукович, мир переживает непростые времена: речь идет о сложной экономической ситуации, обострении конкуренции за ресурсы и сферы влияния, распространении популизма в политике.

«Поэтому так важно сегодня - в дни, когда мы отмечаем очередную годовщину Победы, - сделать правильные выводы из уроков прошлого», - подчеркнул В.Янукович.

В этом контексте глава государства поблагодарил всех исследователей, которые в течение многих лет собирают и изучают документы и свидетельства об истории войны, возвращают из небытия имена погибших героев, ведут активную просветительскую работу.

«Надеюсь, что наша молодежь продолжит традицию уважительного отношения к истории своего народа», - сказал В.Янукович.