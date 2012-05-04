Ахметов купил 45% акций «Крымэнерго»

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 4 мая, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Крымэнерго» - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 4-шаговое повышение цены с размером одного шага в 2 млн 500 тыс. грн, в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 45% «Крымэнерго» наивысшую цену в 256 млн 100 тыс. грн., что на 10 млн 100 тыс. больше его начальной цены (246 млн грн - УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 45% «Крымэнерго» 246 млн 100 тыс. грн, второй участник конкурса ООО "Луганское энергетическое объединение" предложило за приватизируемый пакет 246 млн 50 тыс. грн.

Напомним, к участию в конкурсе по продаже 45% госпакета акций ПАО «Крымэнерго» были допущены DTEK Holdings Ltd и ООО «Луганское энергетическое объединение».

Всего на участие в конкурсе по продаже 45% «Крымэнерго» было подано две заявки.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета 45% «Крымэнерго» составила 246 млн грн.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия были идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний. Покупатель среди прочего должен погасить задолженности за закупленную электроэнергию согласно договорам с ГП «Энергорынок», обеспечить направление средств на выполнение инвестиционных программ, не создавать задолженности перед работниками предприятия и пр.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн 241,88 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн.

12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО «ДТЭК» (г. Донецк).

DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компанией крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).