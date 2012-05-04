Азаров на полдня улетел в Кривой Рог

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, в ходе поездки глава правительства посетит город Кривой Рог, где зажжет свечу в Памятной колокольне в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложит цветы к монументу "Победа" и пообщается с ветеранами и поисковиками общественной организации "Поиск - Днепр".

Кроме того, премьер осмотрит дом, в котором проживают семьи медицинских работников и размещена амбулатория семейной медицины, а также посетит Центр первичной медико-санитарной помощи.

Также Н.Азаров также даст интервью местной телерадиокомпании "Рудана".

Во второй половине дня премьер-министр вернется в Киев.