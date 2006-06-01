Литвин хочет, чтобы власть признала свою ошибку

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что власть должна признать свою ошибку по поводу незаконного появления американского корабля в Крыму и просить новый парламент дать разрешение на его допуск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

В.ЛИТВИН считает, что реакция многих политических сил на ситуацию вокруг появления американского корабля в Крыму является “эмоциональным призывом” уважать существующие в Украине законы.

В.ЛИТВИН отметил, что является сторонником проведения учений, чтобы наши военные могли учиться у других стран и держать на соответствующем уровне Вооруженные Силы Украины.

В то же время он категорически против того, чтобы это делалось “цинично, в обход законов Украины или Конституции Украины”. Он считает, что это было сделано "просто для расшатывания Украины. Я говорил и говорю, что Конституция в Украине не действует, но те, кто провоцирует игнорирование закона, они пострадают в первую очередь”.

В.ЛИТВИН напомнил, что решение о допуске иностранных войск, оборудования и тому подобного должна принимать Верховная Рада Украины. “Если его нет, необходимо убеждать новую Верховную Раду, где сформирована практически коалиция, как говорят, в том, чтобы она приняла соответствующее решение. Но испытывать общество на реакцию, а реакцию общества называть политиканством, истерией, я считаю, что это не к лицу власти”, - считает он. По мнению В.ЛИТВИНА, власть должна признать свою ошибку, и ее расчет на то, что никто ничего не узнает и все пройдет спокойно, не был реализован.

При этом он высказал мнение, что украинским политикам подсказали эту тему извне, и они стали говорить об этом. Но, по словам В.ЛИТВИНА, они имеют правовые основания затрагивать этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в рамках подготовки к совместным украинско-американским тактическим учениям ВМС “Си Бриз-2006” в порт Феодосия прибыло американское коммерческое транспортное судно “Adventure”, которое доставило в Украину инженерную технику и строительные материалы в рамках материально-технической помощи Вооруженным Силам Украины.

Инженерная техника и строительные материалы будут использованы для усовершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, на котором запланировано провести береговую фазу будущих учений “Си Бриз-2006” в период с 16 июля по 2 августа текущего года, после принятия новым составом Верховной Рады Украины решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, из доставленных материалов на территории полигона силами американских и украинских специалистов будет возведено несколько автономных помещений ангарного типа для проживания военнослужащих – участников учений „Си Бриз–2006” и некоторые объекты учебно-тренировочной базы.

В дальнейшем, после проведения совместных украинско-американских учений ВМС “Си Бриз-2006”, на Старокрымском полигоне будет осуществляться подготовка подразделений ВС Украины для участия в миротворческих операциях, а также мероприятия повседневной боевой подготовки.

В то же время ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявили о незаконности присутствия иностранных войск на территории Украины.

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, а также Министерство иностранных дел Украины назвали “политиканством” ситуацию, сложившуюся вокруг американского военного судна в Феодосии.