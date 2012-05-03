США призывают правительство Украины освободить Тимошенко

Как сообщает веб-сайт Миссии США при ОБСЕ, об этом заявил сегодня посол США Ян Келли на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

“Мы продолжаем призывать правительство Украины прекратить избирательное правосудие, освободить Ю.Тимошенко и других высокопоставленных должностных лиц из бывшего правительства, которые находятся в заключении, и восстановить в полной мере их политические и гражданские права. Это особенно критически накануне председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году”, - заявил посол.

Я.Келли отметил, что США получили сообщение об объявлении Ю.Тимошенко голодовки, а также сообщение украинского Омбудсмена о возможном плохом отношении к Ю.Тимошенко со стороны тюремщиков.

Посол также напомнил решение судов относительно ряда других бывших правительственных чиновников, в том числе экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука и бывшего в.и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

Он отметил, что на сегодняшний день, кроме Ю.Тимошенко, еще 13 членов бывшего правительства заключены или обвиняются в злоупотреблении властью и других преступлениях.