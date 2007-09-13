Кравчук объясняет, как ”помаранчевые” спровоцируют чрезвычайное положение

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК не исключает введения чрезвычайного положения или прямого президентского правления в случае, если пропрезидентские силы проиграют досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам.

Объясняя механизм введения чрезвычайного положения, Л.КРАВЧУК подчеркнул, что две политические силы могут незарегистрироваться народными депутатами, вследствие чего выборы могут быть признаны недействительными. «Выборы не состоялись, нет выборов, что делать Президенту, когда уже полгода нет власти? Народ поймет - нужно вводить чрезвычайное положение», - подчеркнул Л.КРАВЧУК.

Он обратил внимание, что уже сегодня в Украине наблюдаются признаки диктатуры. «Вы думаете, говорить что попало является самым главным для народа – это важно, вы говорите, я говорю, никто не слушает, делает свое. Они вообще никого не слушают», - сказал Л.КРАВЧУК, добавив, что никакой логике не поддается то, что Президент принимает решение об увольнении министров, которых не назначал. Л.КРАВЧУК риторически спросил, в соответствии с какой статьей Конституции было принято это решение.

Он подчеркнул, что сегодня уже никто не обращает внимания на закон и Конституцию. «То есть уже есть признаки диктатуры, самые настоящие», - подчеркнул Л.КРАВЧУК.